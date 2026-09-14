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Царьград

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Пожар в Пинежском округе уничтожил дом и хозпостройки

Пожар в Пинежском округе уничтожил дом и хозпостройки

В деревне Шотова Пинежского округа 12 сентября загорелся жилой дом. Сообщение об открытом огне на улице Черногорской поступило в Систему-112 в 17:06.

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