Какие дела будут считаться благостью, а какие грехом на неделе с 20 по 26 ноября 2023 года согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваОдним из основополагающих аспектов русской культуры является тесная связь с традициями, обычаями и поверьями, которые влияют на поведение и действия людей в различные периоды года.