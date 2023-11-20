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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какие дела будут считаться благостью, а какие грехом на неделе с 20 по 26 ноября 2023 года согласно церковным и народным праздникам

Какие дела будут считаться благостью, а какие грехом на неделе с 20 по 26 ноября 2023 года согласно церковным и народным праздникам

Какие дела будут считаться благостью, а какие грехом на неделе с 20 по 26 ноября 2023 года согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваОдним из основополагающих аспектов русской культуры является тесная связь с традициями, обычаями и поверьями, которые влияют на поведение и действия людей в различные периоды года.

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