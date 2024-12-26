Конференция «Фармакоэкономика на службе здравоохранения. Орфанные заболевания как пример рационального лекарственного обеспечения» была организована Ассоциацией клинических фармакологов Санкт-Петербурга, и ее целью стал поиск путей оптимизации лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, повышение эффективности системы здравоохранения в Санкт-Петербурге и России.