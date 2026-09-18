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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лазар перешел в «Лозанну». У 31-летнего форварда 617 игр в регулярках НХЛ и 131 очко

Швейцарский клуб « Лозанна » объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Кертисом Лазаром .

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