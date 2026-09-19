Памфилова: Московская избирательная система всю ночь подвергалась атаке извне

Московская избирательная система в ночь на 19 сентября подвергалась мощной атаке извне. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, передает РИА Новости.
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