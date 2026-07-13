Под контроль ВС РФ перешла жд-станция Казачья Лопань севернее Харькова Российские войска продолжают продвигаться на ряде направлений в Харьковской области.
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Под контроль ВС РФ перешла жд-станция Казачья Лопань севернее Харькова Российские войска продолжают продвигаться на ряде направлений в Харьковской области.
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