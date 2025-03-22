В Мариуполе почтили память жертв теракта в «Крокусе», унесшего 145 жизней

Сегодня, 22 марта — день памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Мариупольские молодежные объединения — активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры — и жители города память жертв террористического акта.
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