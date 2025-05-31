Украина перебрасывает пограничников для усиления обороны в Сумской области

Украинское командование перебросило пограничников из Черновицкого отряда в Сумскую область. Эти подразделения, ранее задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, теперь усиливают оборону в районах сел Водолаги и Кондратовка в составе 103-й бригады.