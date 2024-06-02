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Земле грозит прямой солнечный удар

Земле грозит прямой солнечный удар

На Солнце произошла третья мощная вспышка за сутки. Как сообщает лаборатория солнечной астрономии, произошел мощный выброс солнечного вещества.

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