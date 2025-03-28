Как сложилась судьба сиамских близнецов, разделенных в СССР более 35 лет назад

Чудесам природы можно удивляться, кажется, вечно. Однако и она иногда ошибается. К таким ее оплошностям можно отнести слишком поздно разделившуюся оплодотворенную яйцеклетку, в которой развиваются близнецы, из-за чего на свет появляются два человека, буквально сросшихся друг с другом.