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Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области

Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области

Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области. Речь идет о крупном энергетическом объекте мjщностью 330 кВ в Зарудье, кадры атаки беспилотников продемонстрировала пресс-служба Минобороны России.

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