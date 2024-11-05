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Как возникла коллегия выборщиков и другие особенности избирательной системы США

Как возникла коллегия выборщиков и другие особенности избирательной системы США

Каждые четыре года мировая аудитория увлеченно следит за президентскими выборами в США, в последние месяцы избирательных кампаний судорожно пытаясь вспомнить, что же такое коллегия выборщиков и почему простого большинства голосов избирателей недостаточно для победы.

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