Как возникла коллегия выборщиков и другие особенности избирательной системы США

Каждые четыре года мировая аудитория увлеченно следит за президентскими выборами в США, в последние месяцы избирательных кампаний судорожно пытаясь вспомнить, что же такое коллегия выборщиков и почему простого большинства голосов избирателей недостаточно для победы.