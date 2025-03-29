Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с премьером Мьянмы военное сотрудничество

Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром страны Мин Аунг Хлаином и обсудил с ним военное сотрудничество, сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.
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