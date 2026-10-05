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Тепло его рук вместо тысячи слов: нежная мелодрама из деревенской жизни

Тепло его рук вместо тысячи слов: нежная мелодрама из деревенской жизни

Часть первая. «Автобус, который опаздывает» Олеся приехала в деревню к бабушке на всё лето. Городские привычки ещё не отпустила: она смотрела на расписание автобуса, как на приговор.

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