Тепло его рук вместо тысячи слов: нежная мелодрама из деревенской жизни

Часть первая. «Автобус, который опаздывает» Олеся приехала в деревню к бабушке на всё лето. Городские привычки ещё не отпустила: она смотрела на расписание автобуса, как на приговор.
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