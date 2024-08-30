Несколько районов Еревана остались без света примерно на 15 минут из-за аварии на Армянской АЭС вечером 30 августа, сообщили в соцсетях компании «Электрические сети Армении».
Часть Еревана осталась без света из-за аварии на Армянской АЭС
Комментарии
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Вик Норд
Строя АЭС в Армении в СССР не знали,что они оккупанты...,деоккупацию,декоммунизацию,и заодно десоветизацию хачики начали правильно,с прицелом на керосиновые лампы,не нужно дикарям электричество,судя по действиям руководства страны,утверждение о древности,и мудрости армянского народа,наглая ложь...,хотя конечно,после хохлов они всё равно на втором месте.😀
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