Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    У России ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ. Но пока они не задействованы, хотя бы лихие и серьезные воины Кима и не только. Денег на н...Россия начинает б...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Смешная чушня. Мы всегда предлагали мир и сейчас мы сработали на опережение, выставив железные требования которые гни...Россия начинает б...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    И это - ВСЁ, что вас так сильно заинтересовало? Да...уж...уровень  ниже канализационной трубы, она тоже кроме г...нич...Россия начинает б...

США исчезнут с лица земли за считанные минуты! Ученые прогнозируют ужасающее землетрясение в западных штатах. Британцев это лишь развеселило

США исчезнут с лица земли за считанные минуты! Ученые прогнозируют ужасающее землетрясение в западных штатах. Британцев это лишь развеселило

У западного побережья США раз в 500 лет случаются ужасающие катаклизмы. Очередной срок уже близится, пишет Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Отойти -то она готова! Но радоваться  то чему сидя в Москве , например -или хоть где !!!!!!!!! Сейчас умные страны должны делать макароны , хранить муку и т д.  Прогноз--если кальдера рванёт (по настоящему) ----то 4-6 лет на планете НИЧЕГО !расти не будет! Вообще. Вся привычная на биосфера погибнет !/// Ребята ! не хихикайте. Это всё более, чем серьёзно !
Ответить
3 час.
Vladimir Soukhatchev
А чего вы так нервически реагируете на эмоции других Если Ни Вы Ни Они НИЧЕГО Изменить Не В Состоянии? Никто даже робко предсказать возможную дату пока не может! Есть лишь «подозрения» что в этом разломе ранее, по архео- и геоло-логическим данным происходили «события» с периодичностью приблизительно 500 лет и этот срок подходит.
Ответить
2 час.
Natalija Osminina
Никто никуда не рванет, но большое землятресение вероятно будет. Там же постоянно трясет. Просто три слоя лежат один над другим и приходят в столкновения в разное время. Сейчас циклы сойдутся. Так что может не только тряхнуть, но и плита отойти, а это вызовет цунами. Об этом уже писали год назад. Даже худ.фильм поставлен. Смотрели?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх