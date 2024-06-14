У западного побережья США раз в 500 лет случаются ужасающие катаклизмы. Очередной срок уже близится, пишет Daily Mail.
США исчезнут с лица земли за считанные минуты! Ученые прогнозируют ужасающее землетрясение в западных штатах. Британцев это лишь развеселило
Комментарии
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Boris Borisov
Отойти -то она готова! Но радоваться то чему сидя в Москве , например -или хоть где !!!!!!!!! Сейчас умные страны должны делать макароны , хранить муку и т д. Прогноз--если кальдера рванёт (по настоящему) ----то 4-6 лет на планете НИЧЕГО !расти не будет! Вообще. Вся привычная на биосфера погибнет !/// Ребята ! не хихикайте. Это всё более, чем серьёзно !
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
А чего вы так нервически реагируете на эмоции других Если Ни Вы Ни Они НИЧЕГО Изменить Не В Состоянии? Никто даже робко предсказать возможную дату пока не может! Есть лишь «подозрения» что в этом разломе ранее, по архео- и геоло-логическим данным происходили «события» с периодичностью приблизительно 500 лет и этот срок подходит.
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2 час.
Natalija Osminina
Никто никуда не рванет, но большое землятресение вероятно будет. Там же постоянно трясет. Просто три слоя лежат один над другим и приходят в столкновения в разное время. Сейчас циклы сойдутся. Так что может не только тряхнуть, но и плита отойти, а это вызовет цунами. Об этом уже писали год назад. Даже худ.фильм поставлен. Смотрели?
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2 час.
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