Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

В 2027 году правила миграционной занятости на сибирском рынке труда изменятся радикально. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое четко и бескомпромиссно определяет, где иностранные работники с патентами больше не смогут трудоустроиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- От школьных парт ...
- Лукашенко не побо...
- Мигрант, угрожавш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым