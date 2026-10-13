Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт

В 2027 году правила миграционной занятости на сибирском рынке труда изменятся радикально. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое четко и бескомпромиссно определяет, где иностранные работники с патентами больше не смогут трудоустроиться.