АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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Собянин поздравил учащихся московских школ искусств с победой в конкурсе «Молодые дарования России»

Собянин поздравил учащихся московских школ искусств с победой в конкурсе «Молодые дарования России»

Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России» По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, ученики московских школ искусств победили на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

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