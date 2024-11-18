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Сенатор Шейкин предложил обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества

Популярные мессенджеры должны уведомлять пользователей о новых способах мошенничества в интернете. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

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