Сенатор Шейкин предложил обязать мессенджеры оповещать о способах мошенничества

Популярные мессенджеры должны уведомлять пользователей о новых способах мошенничества в интернете. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии