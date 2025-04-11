Крупнейший рост на рынках АТР со времен мирового кризиса 2008-го года

На фоне заявления президента США Дональда Трампа о временном 90-дневном замораживании повышения пошлин для всех стран, кроме Китая, рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показали резкий рост, крупнейший с 2008 года.
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