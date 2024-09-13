Расчеты "Тюльпанов" уничтожили "опорник" ВСУ на южно-донецком направлении

Скриншот видео Расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на одном из участков южно-донецкого направления спецоперации РФ.
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