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Царьград

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Американский дрон под напором русских: Что произошло над Чёрным морем?

Американский дрон под напором русских: Что произошло над Чёрным морем?

В последнее время под Крымом усилилась группировка самолётов-разведчиков и дронов НАТО. Уже есть потери - постарались русские, сообщают источники.

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