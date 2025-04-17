17 апреля. Какой сегодня праздник?

17 апреля отмечают свой праздник ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России — общественной организации ветеранов ОВД и ВВ.
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