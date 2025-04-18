Суд наложил арест на один из крупнейших складских комплексов России

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга наложил арест на компанию «Инстоун девелопмент». Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса об изъятии активов экс-главы «Газпром энерго» Алексея Митюшова.
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