NBC: ХАМАС в обмен на прекращение авиаударов готов отпустить всех заложников

Американский телеканал NBC, сославшись на анонимного представителя группировки ХАМАС, сообщает, что палестинцы в случае прекращения израильских авиаударов по сектору Газа готовы освободить всех захваченных в заложники мирных граждан.
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