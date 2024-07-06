МЧС: на насосной станции в Волгограде произошёл взрыв газа

Взрыв газа произошёл на насосной станции в Волгограде, пострадали три человека, сообщает МЧС. «Поступила информация… что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции», — цитирует МЧС РИА Новости.
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