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Люди же не дураки: Орбакайте объявили бойкот вслед за Киркоровым

Люди же не дураки: Орбакайте объявили бойкот вслед за Киркоровым

В Сети обсуждают новость об отмене концерта певицы. Кристина Орбакайте Социальные сетиАктивисты из Бурятии добились отмены выступления Кристины Орбакайте и, скорее всего, этому примеру последуют жители других регионов России.

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