Для жителей Свиблова проведут День бабушек и дедушек

«Мой семейный центр «Диалог» района Свиблово 27 октября в 16:00 приглашает детей, их бабушек и дедушек для проведения совместного досуга, приуроченного ко Дню бабушек и дедушек, который празднуют 28 октября в 30 странах мира.
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