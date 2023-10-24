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СВИБЛОВО

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Для жителей Свиблова проведут День бабушек и дедушек

«Мой семейный центр «Диалог» района Свиблово 27 октября в 16:00 приглашает детей, их бабушек и дедушек для проведения совместного досуга, приуроченного ко Дню бабушек и дедушек, который празднуют 28 октября в 30 странах мира.

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