"Для них это неправильно": Лавров культурно напомнил Пашиняну о старых договорённостях

В МИД России убеждены, что Запад пытается "заманивать" Азербайджан и Армению для урегулирования отношений без посредничества Москвы24 января министр иностранных дел России во время пресс-конференции затронул ситуацию на Южном Кавказе.
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