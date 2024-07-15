В США назвали лицемерными призывы демократов смягчить политическую риторику

Global Look Press/imagebroker.com/Guenter Fischer Призывы демократов смягчить политическую риторику после того, как они сами называли бывшего президента США Дональда Трампа "угрозой демократии", являются "лицемерными".
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