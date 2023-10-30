Сектор Газа 2023

Так сегодня выглядит сектора Газа. Раненые палестинцы. (Фото Ali Jadallah): Вид с воздуха на жилые дома, разрушенные в результате ударов в городе Захра, сектор Газа, 21 октября 2023: Лагерь беженцев Аль-Шати в городе Газа, сектор Газа, 24 октября 2023.
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