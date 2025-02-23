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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Владимир Путин. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества."Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.

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