Владимир Путин. Поздравление по случаю Дня защитника Отечества."Уважаемые товарищи, друзья!Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России — всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.