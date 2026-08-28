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Александр Кормухин, «Газпром-Медиа Холдинг»: «Либо тебе верят и видят эффект, либо ты ищешь новую работу»

Александр Кормухин, «Газпром-Медиа Холдинг»: «Либо тебе верят и видят эффект, либо ты ищешь новую работу»

— Если говорить про эволюцию пиара, то первое, что приходит на ум, — вопрос контроля. Генеративный поиск дает краткую выжимку, журналисты очень избирательно подходят к инфоповодам, пользователя сложнее довести до сайта, а пиару все же нужно показывать эффективность.

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