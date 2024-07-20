Камеры в месте убийства Фарион во Львове не работали из-за отключений света

У украинских правоохранителей из-за неработающих уличных камер видеонаблюдения возникли трудности в установлении личности злоумышленника, стрелявшего в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, а также возможных других участников преступления.
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