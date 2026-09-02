Песня группы Eagles "Hotel California" стала популярным треком лета в жанре рок

Россияне стали чаще слушать рок летом по сравнению с весной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформ «КИОН Музыка» и CDEK.
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