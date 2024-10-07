☝️Схема объезда для автомобилистов в районе Феодосии ☝️ Временно ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги Таврида - Приморский - Береговое - Феодосия.
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☝️Схема объезда для автомобилистов в районе Феодосии ☝️ Временно ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги Таврида - Приморский - Береговое - Феодосия.