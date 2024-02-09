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Эй, Россия, продай уран! Позор Америки уже не скрыть

Эй, Россия, продай уран! Позор Америки уже не скрыть

Два месяца назад США на весь мир анонсировали независимость от русского урана. Однако статистические данные раскрыли правду о планах американцев: оказалось, что в прошлом году они закупили сырьё у России с запасом и теперь какое-то время могут обойтись без закупок.

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