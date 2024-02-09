Эй, Россия, продай уран! Позор Америки уже не скрыть

Два месяца назад США на весь мир анонсировали независимость от русского урана. Однако статистические данные раскрыли правду о планах американцев: оказалось, что в прошлом году они закупили сырьё у России с запасом и теперь какое-то время могут обойтись без закупок.
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