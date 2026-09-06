«Евротройка» собралась в Киеве перед важными переговорами

Советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии прибыли в Киев перед переговорами украинского руководства со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
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