Как общаться с трудными людьми

Фото: theresiliencysolution.com Могут ли трудные люди чему-то нас научить? Их лучше терпеть или, если возможно, избегать? Или они действительно могут помочь нам узнать о себе больше, чем мы осознаем? Очень полезно знать о том, что когда вы думаете о сложных людях в вашей жизни (мы знаем, что вы представляете кого-то), ваши мысли могут быть встречены […] .