Актриса Наталья Рудова появилась на публике в красном мини-платье

Актриса Наталья Рудова вышла в свет в ярком мини-платье с разрезом. Звезда приехала на церемонию вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и поделилась кадрами с красной дорожки в соцсетях.