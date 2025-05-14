Актриса Наталья Рудова появилась на публике в красном мини-платье

Актриса Наталья Рудова вышла в свет в ярком мини-платье с разрезом. Звезда приехала на церемонию вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и поделилась кадрами с красной дорожки в соцсетях.
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