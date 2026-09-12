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Пятый канал

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Более 700 юных музыкантов прошли через проект «Река талантов» за 20 лет

Более 700 юных музыкантов прошли через проект «Река талантов» за 20 лет

«Река талантов» течет в самом сердце Петербурга — между Мойкой и Невой — сразу через две его жемчужины — Николаевский и Алексеевский дворцы.

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