В Амурской области военнослужащие ВВО осваивают новые способы разминирования

Прежде чем приступить к практической части, военнослужащие проходят теоретический курс, на котором изучают боевые и технические возможности дронов, способы их применения, а также уязвимые места вооружения и военной техники иностранного производства, после чего приступают к полетам на компьютерных тренажёрах.