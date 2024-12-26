В Амурской области военнослужащие ВВО осваивают новые способы разминирования

Прежде чем приступить к практической части, военнослужащие проходят теоретический курс, на котором изучают боевые и технические возможности дронов, способы их применения, а также уязвимые места вооружения и военной техники иностранного производства, после чего приступают к полетам на компьютерных тренажёрах.
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