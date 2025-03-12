Неделя моды в Париже: Марк Эйдельштейн, A$AP Rocky, Анна Делло Руссо, Елена Перминова и Сидни Суини на показе Miu Miu

В последний день Недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции модного дома Miu Miu. Это событие посетили многие знаменитости, в числе которых новый любимчик Запада Марк Эйдельштейн, рэпер A$AP Rocky, Анна Делло Руссо, Елена Перминова, экс-возлюбленная Бориса Березовского Дарья Коновалова, Сидни Суини, звезда "Носферату" Эмма Коррин, инфлюенсерша Нара Смит, Барбара Палвин, актриса Джоуи Кинг и другие.
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