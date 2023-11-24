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Военное обозрение

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Экономика России и СВО: непростые вопросы

Экономика России и СВО: непростые вопросы

Вопрос № 1 – может ли ВПК стимулировать экономику?Если вкратце, то мораль басни, которую опубликовали в издании «Профиль», просто кричит из заголовка «Как военно-промышленный комплекс может стимулировать экономику, но разорять государство».

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