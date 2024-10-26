Орловская власть продолжает закупать медоборудование для «Титаника»

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности объявил сразу несколько тендеров на поставку медоборудования для многопрофильного медцентра областной клинической больницы в Орле, прозванного в народе за нескончаемую стройку «Титаником».
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