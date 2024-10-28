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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Бонгонда: «Тео гордится, что он игрок «Спартака». Никаких разговоров об уходе не было» 

Сообщалось, что красно-белые готовы продать вингера зимой. «Тео чувствует себя хорошо в Москве и гордится тем, что является игроком «Спартака».

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