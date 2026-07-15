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Газета.ру

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В Fit Service заявили, что на Lifan, Zotye, Kaiyi запчасти в России найти трудно

В Fit Service заявили, что на Lifan, Zotye, Kaiyi запчасти в России найти трудно

Если вы рассматриваете покупку на вторичном рынке автомобилей Aito, Chery, Jetta, Skywell, Kaiyi, Haima, Lifan, Zotye, Brilliance или просто мало известные модели из КНР, то вы должны знать, что автозапчасти на них очень трудно достать.

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