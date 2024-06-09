Проект «Азориан». Как ЦРУ пыталось поднять советскую подлодку К-129

Проект 629А Б-103, К-129 – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 629А. Скорость – 12–14 узлов (подводная и надводная); предельная глубина погружения – 300 м; автономность – 70 суток, экипаж – 89 человек.
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