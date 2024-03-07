ФПБК требует признать Аллу Пугачеву иноагентом

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин потребовали признать уехавшую из РФ Аллу Пугачеву иностранным агентом из-за ее слов о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».