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ФПБК требует признать Аллу Пугачеву иноагентом

ФПБК требует признать Аллу Пугачеву иноагентом

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин потребовали признать уехавшую из РФ Аллу Пугачеву иностранным агентом из-за ее слов о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Полностью поддерживаю требование  активистов Федерального проекта по  безопасности и борьбе с коррупцией, чтобы признать Пугачеву иноагентом.
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