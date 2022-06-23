Муж собрался помогать с ремонтом бывшей жене. «Да ты ревнуешь, что ли?» - удивленно спрашивает он у нынешней— …С бывшей женой мой муж развелся семь лет назад, их сыну на тот момент было чуть больше года! – рассказывает двадцативосьмилетняя Таисия.