Гражданочка

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Муж собрался помогать с ремонтом бывшей жене. «Да ты ревнуешь, что ли?» - удивленно спрашивает он у нынешней

Муж собрался помогать с ремонтом бывшей жене. «Да ты ревнуешь, что ли?» - удивленно спрашивает он у нынешней

Муж собрался помогать с ремонтом бывшей жене. «Да ты ревнуешь, что ли?» - удивленно спрашивает он у нынешней— …С бывшей женой мой муж развелся семь лет назад, их сыну на тот момент было чуть больше года! – рассказывает двадцативосьмилетняя Таисия.

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